Nederland is een middelgrote Duitse holding met een brievenbus in Brussel. Niemand weet nog waar-ie ongeveer begint en eindigt, want grenzen en nationale soevereiniteit leidden tot de holocaust. Kleine bijwerking is wel dat de meeste Nederlanders de meest grove schendingen op straat, en dan vooral die door nieuwe Nederlanders uit verre koninkrijken, het liefst straal voorbij lopen. Immers, namens welke soeverein met welk mandaat grijpt de ingezetene dan precies in; welke breed gedragen overtuigingen sterken hem of haar?

Heel moeilijk allemaal. Behalve in de stiltecoupé, waar zulke vragen niet van kracht lijken. Daar bestaat geen enkele verwarring over de letter of geest van de wet, en over wie deze waarom mag bekrachtigen. Daar, in de stiltecoupé, is Nederland nog steeds een Land waar de laws of the land iets betekenen. En het is heel fijn dat u dat nog heeft.

Ondertussen even genieten van deze beklagingen op de website van de NS Community hier, hier en hier.

[*Ja ondergetekende zat gister in een trein van Schiphol naar de provincie voor een kerstbezoek aan z'n ouders, was even vergeten dat het geen verzetscoupé maar stiltecoupé was en werd daar gedecideerd op aangesproken en zag een andere reiziger even later hetzelfde OVERKOMEN door weer een andere reiziger.]