In de financiële wereld zijn de thema’s hebzucht en angst nooit ver weg. Beide verblinden. Maar het is macht dat gebruik maakt van beiden. In het geval van de oprichter van FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), waren alle drie elementen met elkaar verweven.

Donderdag werd SBF uitgeleverd aan de VS en kwam hij een dag later alweer op borg van USD 250 miljoen vrij. Zoals Peter Slagter al stelde, is er niet echt 250 miljoen betaald, maar een schuld aangegaan met iets van 25 miljoen dollar aan onderpand door de ouders van SBF en nog wat vrienden en familie.

Het zou interessant zijn om de vermogenstoename van deze groep mensen over de afgelopen jaren te weten te komen. Het valt niet uit te sluiten dat zij illegaal gelden hebben ontvangen van SBF zelf de afgelopen jaren. Hopelijk zal de aanklager daar onderzoek naar doen.

Echter, het zou ook kunnen dat er wat politieke onwil is om te diep te graven, dat heeft men ook bij de rechtszaak tegen Ghislaine Maxwell kunnen zien: geen enkele gast/bezoeker/passagier van Epsteins feestjes/eiland/vliegtuig is aangehouden…

Zo heeft Bankman-Fried minimaal USD 39 miljoen gedoneerd aan allerlei politici en comités die gelieerd waren aan de Democratische partij. SBF was daarmee de op één na grootste donor van de Democraten! En zijn Co-CEO Salame was een top 10 donor voor de Republikeinen… Wellicht is dit een verklaring waarom SBF doodleuk nog weken vrij kon rondlopen terwijl het voor iedereen toch duidelijk was dat er fraude in het spel was.

Nu zeggen enkele politici die donaties hebben ontvangen deze aan een goed doel te schenken! Dit is toch wel een gotspe, dat je als politicus niet het geld terugstort zodat de gedupeerden wellicht nog iets kunnen terugzien van hun verloren geld. Maar nee hoor, het wordt aan een goed doel geschonken zodat de politicus in kwestie alsnog een wit voetje kan halen bij de kiezers. Zum kotzen, dit. Om het nog schandaliger te maken, heeft de politicus in kwestie, een boze brief geschreven naar de mensen van de SEC (de beurswaakhond) en hen beschuldigd niet goed uitgekeken te hebben naar de belangen van het beleggende publiek, terwijl hij zelf regulering van crypto heeft tegengehouden! En dit alles na ontvangst van een donatie van SBF…Echt die politici zijn alle schaamte voorbij.

Maar ook in de hogere echelons van de beleggingswereld gebeuren er dingen die niemand voor mogelijk zou houden. Zo zaten echt grote namen in FTX zoals Paul Tudor Jones, Izzy Englander, en Alan Howard. Maar venture capital firma Sequoia slaat echt alles. Deze durfinvesteerder stopte USD 210 miljoen in FTX na een wel zeer opmerkelijke vergadering met SBF; het komt er in het kort op neer dat SBF tijdens de vergadering een computer spelletje speelde en het team van Sequoia nauwelijks te woord stond. Een normale investeerder was weggelopen, maar Sequoia was onder de indruk zo gebruuskeerd te worden; “FTX moet dus wel heel erg goed zijn”, was de gedachte! Over hebzucht gesproken…

Velen voorspellen door het FTX domino-effect dan ook het einde van crypto, voor de zoveelste keer overigens. Is de sentimentsmeter dan nu compleet van greed naar fear omgeslagen? Dat dit schandaal de cryptowereld geen goed doet, moge duidelijk zijn, maar of dit dan het einde van crypto is? Wellicht krijgt de cryptomarkt een goede shake-out, waardoor alleen de solide spelers overblijven. Overheden hebben nu overigens ook nog meer aanleiding om de cryptowereld te reguleren, iets dat crypto juist zou kunnen redden van de ondergang; doordat veel institutionele partijen (pensioenfondsen en dergelijke) liever niet in ongereguleerde investeringscategorieën beleggen, zou overheidsingrijpen crypto dus aantrekkelijker voor ze maken.

Dit is allemaal erg ironisch, want de fervente cryptofans zeggen dat crypto de toekomst heeft omdat het (o.a.) gedecentraliseerd en anoniem is. Dat wordt met regulering dan om zeep geholpen, dus ik ben benieuwd wat deze groep dan zal doen; HODL of GTFO? Is het de angst of de hebzucht die zal winnen? Één ding is zeker, de macht zal er hoe dan ook misbruik van maken.