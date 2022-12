You'll own nothing tot je er voor betaald hebt. Want ook in voormalige high trust 'samenleving' Nederland BV halen restaurants nu ook het touwtje uit de brievenbus. "Koninklijke Horeca Nederland (KHN) ziet dat er steeds vaker vooraf wordt gevraagd naar een volledige betaling van een menu. (...) Van der Valk vraagt al langer naar een aanbetaling, en soms ook naar betaling van het hele menu, zegt persvoorlichter Vincent van Leeuwen." Het is gelukkig niet om het aantal families in te dammen dat na het toetje zonder te betalen de snelweg op knalt, want dat is nog altijd geen thema.

Het is vooral omdat de klant hun eigen koningschap iets te serieus neemt. "Volgens Van Leeuwen is het helaas nodig omdat mensen soms drie boekingen doen en pas op het laatste moment beslissen waar ze gaan eten. (...) Omdat kerst voor de horeca een belangrijke periode is, leiden last-minute annuleringen tot omzetderving voor horecaondernemers, licht ING-sectoreconoom Katinka Jongkind toe." En corona heeft de rek er wel een beetje uit de sector gehaald. Koninklijke Horeca Nederland: "De reserves zijn bij veel horecaondernemers op. Ze hebben te maken met hoge energie-, huur- en personeelskosten, en daarnaast coronaschulden die nog afbetaald moeten worden. Een no-show kan het verschil betekenen tussen winst en verlies."

Kortom, denk een beetje aan elkaar met kerst.