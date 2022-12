Even voor de goede chemische orde:

Ammoniak is NH3

Ammonia is ammoniak opgelost in water NH4OH. Deze basische vloeistof is niet erg stabiel en de ammoniak vervliegt snel waardoor ammonia naar ammoniak ruikt.

Ammoniumcarbonaat is (NH4)2CO3. Ook deze stof is instabiel en valt uit elkaar als ammoniak en CO2. Deze stof wordt ook wel “vlugzout” genoemd omdat het onder de neus van een bewusteloos persoon gehouden werd, en de scherpe ammoniakgeur zou de patiënt weer snel bij doen komen.

Ammoniumchloride is NH4Cl en heet ook wel salmiakzout. Deze stof is wel stabiel en ruikt dus niet naar ammoniak.

Zin in een biertje nu.