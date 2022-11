Van de sterren waarmee ik moest werken de afgelopen 10 jaar zitten er heel wat nu dik in de schulden door scheiding, of bijv. gokken. Dat je weet dat ze straatarm zijn barst wel het imago aan diggelen. Dan moet je met ze kletsen terwijl ze in slonzige kleding aan de keukentafel zitten. De mooie auto is al weg, de huur te hoog, relatie op de rotsen. Geen makeup of belichting erbij. Maar op Instagram komen de complimentjes en huwelijksaanzoeken nog binnen. Want op sociale media is het helemaal mooi.