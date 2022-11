Als ik het goed heb begrepen nemen ze afscheid van hun oude zelf. Zitten aardig wat verwijzingen in naar oude video’s. En de rode laser aan het begin borduurt voort op het einde van Deutschland. En het nummer is door Till geschreven vanwege overlijden van een vriend. Lijkt me sterk dat dit een afscheid is, zeker met een dik jaar touren in het verschiet.