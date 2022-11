Dit is de hand van Knalbert de Vries (34) uit Wijk aan Zee. Verdrietig maar waar, Knalbert heeft een aandoening aan de penis. Het ding geeft een zwarte substantie af. Gevolg: na een welverdiend potje vijf tegen één ziet de hand van Knalbert er zo uit. Natuurlijk heeft hij ook een vriendin, Sumantra, maar zij wil al 28 jaar geen seks meer met hem. En dus moet Knalbert wel met zichzelf beuken, want de gemiddelde levensverwachting van een persoon in Wijk aan Zee is 35 jaar. Nu of nooit!

Homeopaat de Wilde (41) uit Wijk aan Zee heeft nieuwe handzeep van de Action. Nu twijfelt hij of het handzeep is, of kachelruitjesreiniger. Telkens als Homeopaat zijn handen wast verliest hij stukken huid, doet het vreselijk pijn en krijgt hij zwarte vlekken op zijn vingers. Als u trouwens denkt: wat is Homeopaat nou weer voor een rare voornaam? Dat klopt, dat is het ook!

Piet van Staphorst (38) uit Wijk aan Zee heeft onlangs Zwarte Piet gespeeld in Staphorst. Omdat het zo'n prachtige ervaring was voor Piet, heeft hij zijn schmink nog niet gewassen. Wel zit hij soms met zijn handen aan zijn gezicht - als hij jeuk heeft bijvoorbeeld - en nu beginnen zijn handen langzaam maar zeker zwart te worden. Inmiddels ziet Piet eruit als een roetveegpiet. "HET IS MAAR EEN KINDERFEEST HOOR", schreeuwt hij naar mensen die roetveegpiet een kneus vinden.

Slijmen van Asten (36) is een donders sportieve automonteur uit Wijk aan Zee. Zojuist heeft Slijmen het roetfilter van zijn Audi e-tron vervangen. Opmerkelijk, want een e-tron heeft niet eens een roetfilter. Nou, mooi wel in het onderhoudsboekje van Slijmen, die zijn e-tron kreeg bij een pak hagelslag van de Aldi. Kijk eens naar die roetige handen! Dat komt honderd procent zeker van een roetfilter.

Barkie van Honderd (99) is een gepensioneerde schoorsteenveger uit Wijk aan Zee. Omdat schoorsteenvegen ook zijn grote hobby is, doet Barkie af en toe nog een klusje. Dan vraagt hij vijftig euro. Ook geeft hij een briefje voor de verzekering, terwijl het maar de vraag is of de verzekering het briefje van Barkie accepteert, mocht de boel affikken. Enfin, na een klus zien de handen van Barkie er dus zó uit.