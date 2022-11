A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

A - Nee dit is Welmoed Sijtsma niet

B - JA DIT IS WELMOED SIJTSMA WEL

C - Nee dit is Welmoed Sijtsma niet

D - JA DIT IS WELMOED SIJTSMA WEL

E - Nee dit is Welmoed Sijtsma niet

F - JA DIT IS WELMOED SIJTSMA WEL

G - Nee dit is Welmoed Sijtsma niet

H - Nee dit is Welmoed Sijtsma niet

I - twijfel

J - JA DIT IS WELMOED SIJTSMA WEL