U kunt wel weer sokken en een chocoladeletter vragen de komende feestdagen, maar dat kunt u natuurlijk ook niet doen. Wees in plaats daarvan eens origineel en biedt op één van de meest complete tyrannosaurus rex-schedels ter wereld. Twee meter en 91 kilo aan pure gespreksstof met de glorieuze naam Maximus: passend voor de absolute koning van de voedselketen. Het zijn de restanten van een echte strijder, zo kunnen we concluderen aan gaten in zijn hoofd die hij opliep in een gevecht. De schedel van Maximus werd in South Dakota opgegraven, waarbij de rest van het skelet de tand des tijds niet wist te doorstaan. Misschien wel beter ook, want die kleine voorpoten doen maar afbreuk aan de bruutheid van dit monster. Kost u naar verwachting tussen de 15 en 20 miljoen dollar, maar dan heeft u ook wat. En mocht u alsnog worden overboden door een zwaar gesubsidieerd museum of een verveelde sjeik, dan kunt u altijd nog LEGO op het verlanglijstje zetten.

Artist impression van de originele verpakking