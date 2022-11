En zo verdwijnt er iedere keer weer een authentieke, originele, opvallende of uitgesproken verschijning van het publieke toneel, net zolang tot er niets anders overblijft dan een grauwe, grijze, smakeloze brei die precies de gewenste hoeveelheid kritiek bevat zodat onze kwetsbare hersentjes nog enigszins flauwtjes geprikkeld kunnen worden. Dit verhaal is niet veel anders dan waar Ebru gisteren ook al over schreef. Het is niet wat er gezegd wordt, maar hoe het gezegd wordt. En anders is het niet hoe het gezegd wordt, maar door wie het gezegd wordt. Ik begrijp niet dat mensen die zichzelf vaak als weldenkend beschouwen zo graag deze richting op willen? Eenmaal op de eindbestemming van deze dodemansrit aangekomen zul je zien dat er nergens meer buiten de lijntjes gekleurd mag worden, en wat voor effect dit uiteindelijk zal hebben op onze collectieve psychische gezondheid. Een wereld waarin niets eerlijk, rauw, verkeerd, fout, grappig of tragisch mag zijn. Nee dank je.