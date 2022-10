Vragen wij ons al 20 jaar af: bij welk Chinees-Indisch restaurant zat Ad Melkert (PvdA, niet te verwarren met Ramsey Nasr) zo rond 18:00 uur toen Pim Fortuyn werd doodgeschoten en wat bestelde hij? Koe yu luk? Bami rames? Rijsttafel voor 1 persoon (ja, PvdA hè...)? Van die natte bolletjes in van dat zompige bladerdeeg? Nummel zes met witte lijst? Kindermenu? Seroendeng? Loempia? Kroepoek? Sambal/ketjap bij? Het antwoord is:

Toen Pim Fortuyn door Volkert van de Graaf op het Hilversumse Mediapark werd doodgeschoten zat Ad Melkert met andere PvdA'ers (Jeltje van N.? Die andere mevrouw die later zo hinderlijk bekend is geworden door elke avond bij DWDD zitten? Wimpie Kok?) bij De Chinees in Amersfoort. En hij bestelde: foe yong hai. Onbekend of dat met nasi goreng, witte rijst of bami was.

Wat bijgaand drankje betreft gokken wij op een lekker doodgeslagen glaasje lauwe Amstel, want Chinees, en wat de rekening betreft gokken wij er op dat helemaal niemand wilde betalen, er hinderlijk werd aangedrongen op 'een bonnetje' want declareren en degene die als laatste De Chinees verliet heeft het fooikleingeld stiekem in eigen zak heeft gestoken (PvdA hè...)

Nou! Dan weten we dat ook weer! Weer een vraag minder die op onze lippen brandt.

Eet smakelijk!