1000 euro voor de hardwerkende Nederlander, geen cent meer naar de Grieken, hypotheekrenteaftrek staat als een huis, onderste steen komt boven, wist niks van bonnetje Teeven, geen actieve herinnering aan een memo, geen idee waar Hawija ligt, niemand gaat uitleg geven over functie elders, u kent het rijtje inmiddels wel. En daar komt nog iets bij. Want volgens SCHOKKENDE BERICHTEN in het Algemeen Paniekblad staat de belofte van Mark Rutte uit maart 2020 dat we nog 10 jaar konden poepen (dat is: tot maart 2030) onder druk. Oh shit. Heel Nederland aan de race naar de supermarkt en over twee maanden een stuk in De Correspondent dat het wc-papier helemaal niet op was. Allemaal de schuld van die stomme Vladimir Poeptin die geen berkenhout meer wil exporteren. "De prijzen van pulp zijn dit jaar al met ongeveer 45 procent gestegen. Dat komt ook doordat de kosten voor het energie-intensieve proces om houtspaanders tot cellulosebrij te verwerken, de pan uit zijn gerezen. Ook door de uitval van fabrieken wordt het wereldwijde aanbod van pulp beperkt. De verwachting is dat er zeker tot midden 2023 sprake is van krapte op de pulpmarkt, aldus kenners." Als de kenners dat al zeggen. Waar zijn die amateur POV beelden uit een magazijn als je ze nodig hebt?