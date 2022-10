De Nederlandse energiecrisis is nu echt bandeloos: ook de edele pensionadosport biljarten kampt met torenhoge kosten. Om het laken te verwarmen, moet de tafel op vijfenveertig graden (temperatuur, niet hellingshoek) en om het ivoor lekker te laten rollen kost dat voor een biljartcentrum met een paar tafels al snel de economie van een klein Afrikaans land. Het jeu de boules voor halve bukkers staat daarmee onder druk en je vraagt je af of het spel met de stroomprijzen nog stommer kan worden (antwoord; ja, dat kan het, want de werkelijke schande is de btw-verhoging van 9 naar 21 procent op energie per 1 januari plus een rem op de belastingkorting, zodat Rutte de prijsplafonds kan financieren door de keldervloeren te verhogen). Maar je weet hoe het gaat met bejaarden van tegenwoordig: die worden hondsagressief en fysiek gewelddadig als iemand hun pleziertje komt afpakken [bron: screenshot hierboven, afkomstig uit deze staatsvideo]. Oh, de dilemma's van de driebander! Maar kun je energie terugwinnen uit een trekstoot? Kun je biljarten op een elektrische deken? Moet masseren weer worden toegestaan? Of hebben de biljarters geen keus (ha) en moeten ze hun pensioenpotjes deze winter maar helemaal schrappen?