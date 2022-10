Je mag hopen dat dit voorval ons leert dat enkel barmhartigheid onvoldoende is om een betere wereld te scheppen. Wat geldt voor de statushouders geldt mutatis mutandis voor iedereen hier in het land. Als het zo is dat statushouders gewoon hun baan op kunnen zeggen als ze een huurhuis toegewezen krijgen, dan geldt dat voor iedereen hier in het land, dus ook voor lieden die tien jaar of meer op een wachtlijst hebben gestaan. En als dat om de een of andere reden niet het geval is, dan is er sprake van rechtsongelijkheid en moet die, linksom of rechtsom, uit de wereld worden geholpen. Kortom, ook iedere Nederlander moet de mogelijkheid krijgen zijn baan met onmiddellijke ingang op te zeggen en een uitkering te krijgen op het moment dat hij een huurhuis krijgt toegewezen, of niemand moet dat kunnen flikken, ook een statushouder niet.

Het probleem is hier niet de statushouder en zijn gedrag, het probleem is ons volkomen verrotte systeem dat misbruik als dit kennelijk mogelijk maakt en bestuurders reacties ontlokt als "wij snappen dat het frustrerend is maar wij kunnen hier niets aan doen".