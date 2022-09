Al jaren ben ik trouw bezoeker én donateur van GeenStijl. Ik voel me thuis bij de scherpe maatschappijkritiek, de tegendraadsheid, het blijven duwen op de zere plek.

Een van de zere plekken, waar ik me grote zorgen over maak, is de toenemende invloed van de islam. Toen ik opgroeide konden homostellen in Amsterdam hand in hand over straat, en als je naar het strand ging liep iedereen topless. Tolerantie, kom daar nog maar eens om anno 2022. We worden sluipenderwijs minder vrij en hebben niet eens door dat het gebeurt.

Vijf jaar geleden plaatste ik een reactie: ik maakte mij, ik meen onder een topic over homogeweld door ‘jongeren’, zorgen over mijn zoon die van ballet hield en veel te zacht is voor deze harde maatschappij. Hoe moest hij veilig opgroeien met een groeiende, luid groep -vooral- moslimjongeren die dit soort jongens zo vaak met geweld tegemoet treedt? Ik werd gesteund door de reaguurders: jullie hoopten dat mijn zoon gewoon zichzelf kon zijn, in deze harde maatschappij.

Fast forward naar nu. Mijn oudste zoon vertelde een jaar geleden dat hij zich een meisje voelde. Was ik verrast? Uiteindelijk niet. Maakte het me uit? Nee, als mijn kind maar gelukkig is. En gelukkig is ze, voor het eerst in haar leven. Ze heeft vrienden, sport fanatiek en is voor het eerst in haar leven gewoon gelukkig. Ze is niet woke, stelt geen eisen aan de wereld, maakt geen heisa als mensen zich vergissen. Bovenal is ze dapper. Ze stapt zonder aarzelen in haar mooie pubermeisjeskleding de tram in. Dat die dwars door de Schilderswijk rijdt deert haar niet. Ze wil gewoon zichzelf zijn en daar hoort geen angst bij.

En dan dit topic. De groep reaguurders die altijd vooraan staan met roepen hoe tolerant ze zijn in tegenstelling tot moslimjongens. Hoe zij een vrije maatschappij voorstaan. Homohaat? Dat is door de islam geïntroduceerd in Nederland! Taboe op bloot? Idem, schuld van de islam. Ouderwets geloof, waarvan de volgelingen onze moderne samenleving niet aan kunnen.

Moet je jullie nu eens horen. Mijn eigen GeenStijl, waar een jongen die zich af en toe als vrouw kleedt wordt afgefakkeld.

Wat is het nou jongens. Staan jullie voor vrijheid, of lijken jullie stiekem meer op dat wat jullie zeggen te verfoeien dan jullie durven toegeven? Is de tolerante samenleving alleen een stok om mee te slaan als er weer eens een homo in elkaar geslagen wordt in die ooit zo tolerante, bepaald niet lieve hoofdstad? Of menen jullie het als je vindt dat mensen die afwijken beschermd moeten worden? Dat bloot normaal is? Dat een vrouw zich niet hoeft te bedekken?

Na het lezen van de reacties op dit topic ben ik daar niet (meer) zo zeker van.