Het probleem is dat zolang je bij de eerste kuchende kip de hele stal uitroeit, er nooit een resistente kip komt. Wilde vogels hebben er veel minder last van omdat de sterken het overleven en uiteindelijk de volgende generaties voortbrengen die er wel tegen kunnen. Zo werkt evolutie, anders had de mens het ook nooit gered tegen de gewone griep of, jawel, de kroepoekhoest. Het leven is nou eenmaal één groot gevecht tussen de hogere levensvormen en de virussen en bactieriën, de ene keer wint de ene, dan weer de andere alleen willen we dat tegenwoordig niet meer accepteren. Bio, 100% natuurlijk, het is allemaal dom geklets zolang je dat snoeiharde feit niet accepteert.