En ik dacht dat wij water te kort kwamen. Blijkbaar een verzonnen crisis door de Rutte clan; Schip uit Dordrecht gaat dorstige Spanjaarden drinkwater brengen

Een Dordts schip brengt de komende tijd drinkwater naar een uitgedroogde regio in de buurt van het Spaanse Bilbao. De DUTCH SPIRIT kan per rit ruim 4 miljoen liter water meenemen. In grote delen van Spanje is het al wekenlang extreem droog en is drinkwater op rantsoen. Dat de droogte nu ook de noordelijke deelstaat Baskenland raakt, is opmerkelijk,. De groene kuststrook staat bekend als een zone met regelmatige regenval. In het gebied zijn fonteinen nu afgesloten en is het verboden om parken en tuinen te besproeien. Ook het vullen van zwembaden mag niet meer. Thomas Keizers is kapitein van de DUTCH SPIRIT. Hij snapt wel dat de Spanjaarden hebben gekozen voor bevoorrading per schip. "Voordat er een pijplijn naar het gebied is aangelegd, zijn ze vijf jaar verder. Want dan krijg je met allerlei vergunningen te maken. En als je al dit water met vrachtwagens moet vervoeren praat je over 450 trucks", laat hij aan Radio Rijnmond weten. Een van de eerste keren "Het is een van de eerste keren dat we onze schepen inzetten om drinkwater te brengen naar een Europese

regio met waterproblemen", zegt Tim Schwasta van de Duitse rederij E&S Tankers, die de operaties van de 'Dutch Spirit' leidt. "Ik kan me in elk geval niet herinneren dat ons bedrijf dat al eens deed." Het is volgens Schwasta geen probleem dat het Nederlandse schip normaal gesproken gebruikt wordt om

chemicaliën te vervoeren. "De tanks zijn gemaakt van staal en hebben een speciale beschermlaag. Daardoor kun je er in principe alle soorten vloeistoffen mee vervoeren. Ook drinkwater." Volgens de woordvoerder zal de inzet van grote tankschepen in gebieden met watertekorten steeds meer voorkomen. "Ik hoor er steeds vaker over. Dit gaan we in de toekomst in Europa meer en meer doen." (Bron: Rijnmond nl, 10 augustus 2022).