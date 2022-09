Maar toch: Als je ertegen bent dat sommigen meer geld uit te geven hebben dan anderen, waarom stem je dan niet voor communisme? Dat is tenminste duidelijk, iedere lul evenveel geld. Werkt fantastisch, dat weten we uit ervaring.

Even een reminder: We hebben een progressief belastingstelsel. Dat betekent niet dat iedereen evenveel belasting betaalt, zelfs niet dat iedereen het gelijke percentage betaalt, maar dat er per meer verdiende euro extra wordt geheven. Dan is er ook nog een belastingvrije voet, die nog verder in het voordeel van de laagverdieners is.

Verdien je 2200 bruto, dan houd je ruim 1934 euro over. Verdien je het dubbele 4400 bruto, dan houd je opeens 3130 euro over. Dus 270 euro belasting versus 1270 euro. En maar zeiken over die lage inkomens...