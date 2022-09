Ik weet niet of rechtse/conservatieve vrouwen zo mooi zijn of dat de linkse / progressieve vrouwen zich bewust minder mooi maken, want patriarchie.



Durf best de een gok te maken dat het wegredeneren van eigen schuld / inbreng, afwimpelen van verantwoordelijkheid / gevolgen, wensdenken en recht denken te hebben op de successen en/of vruchten van andermans werk, vanzelf veroorzaakt dat je minder goed voor je zelf zorgt, lichamelijk, sociaal of mentaal(hetgeen cynisch genoeg lijdt tot het verder externaliseren van de locus of control).

Als je er altijd vanuit gaat dat ánderen problemen veroorzaken(of de poeplap moeten trekken om ze op te lossen), waarom zou je dan ZELF moeite doen een beetje leuk voor de dag te komen? Dat zou namelijk een interne locus of control impliceren: er is iets dat je zelf kan doen om het gewenste resultaat te bereiken ipv die verantwoordelijkheid af te schuiven op anderen. 't gros van de sjw's ziet eruit als landwhales, met tuinbroeken of met felgekleurde haren, of bodymods en weet ik wat. Tuurlijk als statement, maar ik denk dat men bewust breek met klassieke schooheidsidealen zodat ze zich niet niet meer druk hoeven te maken om de biologische rat race van sterker, mooier en/of slimmer: je beschuldigd anderen gewoon van een -ism en je hoeft nooit meer aan jezelf te werken.

Ik geloof best dat er een correlatie is tussen de spectrums van politieke voorkeur en maatschappelijke 'fitness', zeker aan de extreme einden van deze spectra. Immers: hoe succesvoller je bent door hard te werken(ongeacht of dat nu schoonheid, zakelijk succes, sportieve prestaties etc. zijn ) hoe eerder je geneigd bent om te geloven dat je succes door je eigen handelen komt. Terwijl als het tegen zit, je eerder geneigd bent dit toe te schrijven aan externe oorzaken en daar ook de oplossingen te zoeken.