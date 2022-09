Je kunt verdomme niet eens meer de kwaliteitsjournalistiek van de Stentor (haha 'premium') en Hart van Nederland vertrouwen. Zaten wij ons net te verheugen om de komende weken met zijn allen te gaan zoeken naar de nevelpanter van Emst, blijkt er dus helemaal geen panter van Emst te bestaan. Tenminste, er bestaat wel een panter van Emst, maar die zit in de broek van Marc Overmars. De panter die op de foto's in de gezaghebbende media de Stentor en Hart van Nederland is afgebeeld, is namelijk opgezet. Dat blijkt uit diepgravend onderzoek een telefoontje van Omroep Gelderland naar de Museumwinkel in Nijmegen. Gelukkig is er door Talpa nu nog als rectificatie vermomde clickbait gepubliceerd om iedereen, die na al die doortastende optredens van Merel Ek en Sam Hagens misschien begon te geloven dat Hart van Nederland een journalistiek programma was, uit de droom te helpen. Wel een leuke variant op Betteridge's Law of Headlines trouwens: als er 'of is het totaal verzonnen?' achter een kop staat, dan is het totaal verzonnen.