Waar zouden we in dit land zijn zonder de regionale media? Zonder die worteling in de klei, het veen, het zand, de löss of weten wij veel wat er onder de regio ligt, wij komen daar nooit. Hoe dan ook: zonder regionale media ben je nergens, en al helemaal niet op vakantie. Gelukkig heeft Omroep Brabant, de met publiek geld gefinancierde regionale omroep van de regio Brabant, eindelijk een ultieme tip om het vakantiegevoel vast te houden. Bedoeld voor iedereen die het vakantiegevoel wel had, maar dat nu alweer kwijt is. U moet namelijk, als u ook zo iemand bent die het vakantiegevoel vast wilt houden, iets doen. En niet zomaar ergens iets doen, maar op een specifieke plek, namelijk op de wc. En niet heel kort iets doen, maar twee minuten lang. Twee minuten lang dus! Maar wat moet u dan, twee minuten lang, op de wc, volgens Omroep Brabant, om het vakantiegevoel vast te houden, doen? Nou dat leest u hierrr.