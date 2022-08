NU LIVE in het land van uw dromen. De kwalificatie van de Grand Prix van België. Misschien wel de laatste in een paar jaar, want het prachtige circuit in de Ardennen dreigt slachtoffer te worden van het grote geld. Bovendien vinden de Belgen F1 helemaal niet interessant - hun snelste coureur heet Remco Evenepoel en dat is een wielrenner. Dat terwijl we door de mooiste bochtencombinatie van het jaar razen: Eau Rouge-Raidillon. En dan is er nog Les Combes. Pouhon. Stavelot. Blanchimont. La Source. Jongens jongens jongens wat een baan uit de hemel. Max Verstappen bewees in de trainingen al razendsnel te zijn, al krijgt hij (net als een heel zwik andere coureurs) nog een gridstraf voor het verwisselen van motor en versnellingsbak. Hopen op wat mooie klappers. LIVE LIVE LIVE op F1TV en bij Viaplee.

INSTANT UPDATE: Even wachten nog, de vangrail wordt gerepareerd

UPDATE: Dikke vette P1 voor Max. Iedereen op een hoop gereden. Wel gridstraf