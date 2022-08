Ja iedereen kan wel heel grappig en sarcastisch lopen doen hier.. maar het wordt tijd dat de geleerden opstaan en eens afrekenen met al die flauwekul. Vertel gewoon ff hoe het zit met concrete en niet te missen argumenten en gooi er ff een dosis schei- en natuurkunde bij. Zo komen we geen stap verder. Iedereen met verstand zou moeten weten dat het condens is dat uitwaait en dat de temperatuur, wind en deeltjesdichtheid in verschillende luchtlagen zorgt voor dynamiek. Dat er bij verbranding in een verbrandingsmotor veel water vrijkomt weet ook allen met verstand. Bovendien kan je keurig alle vluchten tracken via flightracker. Of installeer gewoon ff een achteruitcamera op elk vliegtuig, kan iedereen direct zelf zien hoe ze ontstaan. Trouwens, als je met je hersenloze schapenbrein jezelf zit te vervelen met extinct rebellion inschrijfformulieren en hyperige tiktok rommel (links en woke) of je probeert jezelf uit te schrijven als soeverein en je geboortetrust te clamen (rechts en wakker), kan je misschien ook eens naar buiten kijken. Als er een andere airliner voorbij komt zoeven zie je namelijk ook keurig condens ontstaan als de luchtlaag daar geschikt voor is. Maar nee, ga lekker allemaal in je kleine bubbeltje zitten janken! Help onze medemens dan even en trap ze niet dieper in het conspiracy putje. Minkukels.