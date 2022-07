Heej mensuh kijk! Sylvana Simons leeft nog! De voormalig -kapster, -danseres, -vriendin van die Cool Cat-miljonair en - succesvol presentator van een boekenprogramma is (mocht het u zijn ontgaan) tegenwoordig partijleider van een radicaal-linkse politieke partij met één zetel in de Tweede Kamer. Die partij is vooral bekend geworden door een eeuwigdurend circular firingsquad omdat de meeste leden van die partij ernstig gestoorde narcisten zijn die elkaar zo veel en zo vaak mogelijk lange messen in de rug proberen te steken en elkaar proberen te overtroeven in identitair slachtofferschap. WEET JE IN WELKE PARTIJ DE ERNSTIG GESTOORDE NARCISTEN ELKAAR OOK VOORTDUREND NAAR HET LEVEN STONDEN MET LANGE MESSEN? Waarom weet niemand, maar Sylvana mocht in het wel door u gesubsidieerde maar niet door u bekeken (tenzij u 95+ bent) NPO-tvprogramma Eenvandaag zichzelf komen verkopen. Misschien omdat het zomer was. Misschien omdat ze het bij Eenvandaag zelf ook niet meer weten (dat kunnen wij ons goed voorstellen). Of gewoon omdat het in een of andere koddige zomerreeks Politici Verkopen Zichzelf valt. We weten het niet, want we kijken nooit televisie*. Dat is trouwens wel wat televisieprogramma's graag doen, koddige rubriekjes produceren in de zomer, wat vrijwel altijd verschrikkelijk belegen, sneu, kazig en dipshit is, maargoed, dat is eigenlijk alles bij de NPO. Laat staan bij de commerciëlen.

HAHAHA, televisie*, je zult er werken. Alleen Radio 1 is erger. Alhoewel, op een sportredactie werken, dat is nog erger. WEET JE WIE OOK GRAAG OP EEN SPORTREDACTIE WILDE WERKEN? Bon, geef toe, Sylvana is in elk geval beter dan Joris Luyendijk Het Eeuwig Grijnzende Diakenhoofd die alle bejaarden in coma deugt. Niet? Ja toch! Goed, dit topic gaat nu over televisie* en de 'Nederlandse Media,' wat Latijn is voor 'Chronische Leukemie Aan Je Intelligentie', terwijl het eigenlijk over Sylvana had moeten gaan. Maarja. Zomer hè? Er is eigenlijk alleen nog maar ruimte voor deze alleszeggende quote der quoten van Sylvana: 'IK WORD NIET GEHINDERD DOOR KENNIS!' Joh! Daar kijk je van op! Trouwens, wanneer komt Frankie Masmeijer weer presenteren bij de NCRV? Iets met kinderen ofzo. Of een leuke quiz met marmotten. Of Kerkepad.



* = Vraag aan opa of oma Boomer wat dat precies is, 'televisie'.