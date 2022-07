Ach, Game of Thrones. De serie die de 2010's definieerde. Vijf briljante seizoenen, gevolgd door twee middelmatige seizoenen, afgesloten door een afgeraffeld en lui geschreven achtste seizoen waarbij zelfs de duurste aflevering ooit ($15 miljoen) aan elkaar hing van plotfouten en de allerlaatste aflevering gewoonweg misdadig slecht was. En waar de fan/meme-base van The Sopranos (eindigde in 2006) en Breaking Bad (eindigde in 2013) nog springlevend zijn, draaide Game of Thrones kwaliteitsdeficiëntje een fanbase van 10 jaar in een klap de nek om.

Maar nu dus een herkansing met een prequel, gebaseerd op George R. R. Martins Fire and Blood uit 2018, dat zich zo'n 200 jaar voor de oorspronkelijke serie afspeelt, en zich vooral concentreert op de opkomst en val van die blonde inscest-elven met draken, huis Targaryan.

De teaser uit oktober 2021 stemde nog hoopvol, maar de nieuwe gehele trailer lijkt toch een soort bezieling te missen, iets teveel te benadrukken hoe moeilijk troonopvolging door EEN VROUW is, de acteurs maken weinig emotie los en zonder White Walkers in de mix mist het toch ook wat urgentie of zo. We gaan 't zien.

Trailer-duiden met de kenners

Martin en de producers over de totstandkoming