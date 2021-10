Nou, daar gaan we achter komen. En na het zien van bovenstaande trailer durven we terughoudend te hopen dat deze serie het achterban-minachtende laatste seizoen van de oorspronkelijke serie goed kan maken. Want dat blijft een van de meest spectaculaire afraffel-rampen uit de moderne filmgeschiedenis. Sowieso had het verhaal eigenlijk nog minstens twee seizoenen extra nodig, maar ze propten het in zes (!?) afleveringen. De duurste aflevering ooit - Battle of Winterfell - zat zó vol plot holes en strategische idioterie dat het door het ministerie van defensie geschreven had kunnen zijn. En de laatste aflevering was dusdanig slecht dat het 10 jaar fandom en meme culture in 1 uur de nek omdraaide.

Enfin, maar nu dus een herkansing met House of the Dragon dat zich 200 jaar voor de oorspronkelijke serie afspeelt. Gaat natuurlijk over House Targaryen, die elf-achtige blonde incest-monarchen die draken bereden. Cast & characters hier, Targaryan lore en deep lore helemaal onderaan topic!

