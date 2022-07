: Als je de deugers moet geloven, kopen ze die auto's 'met meerdere personen' en rijden ze om beurten met die ene wagen. Of ze zijn 'gehuurd'.

Omdat dit natuurlijk geld kost, zouden ze in vrij lege woningen leven. Het uiterlijk gaat voor leefgenot, dus thuis hebben ze enkel een kleed, een playstation en televisie en een kale matras.

Verder is alles dat ze bezitten nep; de tasjes, de schoenen, de kleding, de horloges, de kettinkjes...

Alleen hebben we daar moeite mee om te geloven. Had een leerling in de klas die een dure tas droeg, toen we vroegen hoe of wat: 'van werkgever gekregen'. Hij werkt voor een 'burgerzaakje' als bezorger. Mag u mij vertellen wat hij bezorgt, maar dat zullen niet alleen burgertjes zijn, anders krijg je geen tasje van een paar honderd euro.

Kortom, criminaliteit zit er al snel in.