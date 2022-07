We hadden al een tijdje niks van Laurent Simons (12), het PR-construct van z'n pa, gehoord, maar het is gelukt hoor. Papa kan zijn mooie pak weer uit de kast halen om aan te schuiven bij de talkshows, en misschien mag het vrouwtje (in de familie beter bekend als de afdeling HR) dit keer ook wat zeggen. De jongste werknemer van het bedrijf Alexander Simons heeft z'n master binnen. Nu mag Laurent weer een tijdje achter het hoofdbestuur aanhobbelen voor het obligatoire mediarondje, met een kwakje nieuwe posts op Instagram, die hij steevast begeleidt met de hashtag met zijn eigen naam #laurentsimons. Laurent is trouwens in Vaticaanstad voor een conferentie met topwetenschappers en beleidsmakers. "Gebeurt volgens zijn vader Alexander wel vaker. 'Vanwege zijn speciale status mag hij die conferenties bijwonen wanneer hij denkt dat ze een meerwaarde hebben om zijn doel te bereiken'." Van harte gefeliciteerd Laurent, dat je ooit nog maar kind mag worden.