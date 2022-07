:

Ik moet eerst zien, en dan pas geloof ik het, of het kartel afgestraft gaat worden.

Er is woede en onbegrip in het land, maar blijkbaar hebben Nederlanders iets van gewoon doorgaan. De boeren worden van hun grond beroofd, de Groningers wachten al jaren op compensatie en worden alleen tegengewerkt en gaan die schade nooit vergoed krijgen. De slachtoffers van het toeslagenschandaal zitten al jaren in een hel en zullen tot eeuwig er blijven branden. De middeninkomens, en zeker de lage inkomens, gaan in de problemen komen door de inflatie die gevolg is van overheidsbeleid NIET van een oorlog in een ver land. De huisartsen kunnen staken en demonstreren tot ze een ons wegen en hun werk zal alleen maar meer vastlopen. Voor de verpleegkundigen in de wijk en in de ziekenhuizen gaat hetzelfde op. Scholen gaan uit nood maar ouders voor de klas zetten.

Er is nog meer aan toe te voegen. Het is allemaal symptoom van een overheid die elk contact met de burger kwijt is en die primair vanuit wantrouwen de burger bekijkt.

Is een van de die groepen in het nieuws dan vinden we het allemaal best wel een schande, en goh wat erg, en wat zijn ze toch aan het doen. Uiteindelijk blijft iedereen op zijn eilandjes staan. We hebben feitelijk het land dat we verdienen. Bedenk dat het toeslagenschandaal echt een criminele toestand is, het grootste schandaal in de Nederlandse politiek sinds de tweede Wereldoorlog. Toch weet het kabinet met hulp van de innig verstrengelde media de aandacht er van af te leiden. Ophef is er vooral om de toon van het debat en die wordt breed uitgemeten. Bedreigd worden is het nieuwe wapen en wordt zonder feiten te checken aangenomen.

Het criminele kabinet Rutte 3 heeft gewoon een meerderheid van de keizers gekregen om door te gaan. De bevriende PvdA en gl steunen het kabinet zonder enige gêne (nog meer meerderheid) De motie van wantrouwen, en “nooit meer Rutte” was voor de bühne.

Ik hoop echt dat die provinciale verkiezingen een aardverschuiving geven naar de ware oppositie, of het nu BBB is, of DENK, of SP, PVV, JA21, SGP, dierenmevrouwtjes, of zelfs Forum en Bij1. Zorg maar voor een keiharde oppositie in de provincies en de Eerste Kamer.

Ik geloof dit pas als de uitslagen bekend zijn.