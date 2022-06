We moeten het hebben over de gevlekte scheerling. U leest al: dat is niet zomaar een scheerling, neen, het is de GEVLEKTE scheerling. De gevlekte scheerling is een mensenhater en een totale lul. Deze enorme supereikel kwam vroeger alleen voor in Limburg en in het duingebied, maar tegenwoordig verspreidt-ie zich via de middenberm van snelwegen (!) over het hele land. Dat is natúúrlijk de schuld van: KLIMAATVERANDERING. "Waarom verspreidt de gevlekte scheerling zich nu juist via de middenberm van snelwegen? Slechts heel af en toe groeit hij ook in de zijberm. Het heeft allemaal te maken met de toegenomen temperatuur van het asfalt op de Nederlandse snelwegen door de klimaatverandering, weet Odé: 'Tussen twee stroken asfalt is de temperatuur heel hoog', legt hij uit. 'En bij deze temperatuur gedijt de plant het best'." Dan denkt u: wat kan mij die gevlekte scheerling nou jeuken? Dat is nou precies het probleem: het is een van de giftigste planten van Nederland. U hoeft 'm maar aan te kijken of u valt dood neer. Leuk feitje: filosoof Socrates († 399 v.C.) stopte met filosoferen door het drinken van het gif van de gevlekte scheerling. Nu vragen we ons alleen af: mag kwaad met kwaad worden vergolden?