Toen ik voetbalde hadden we ‘kleine’ Tarik en ‘grote’ Tarik in het team. Grote Tarik had al in de gevangenis gezeten en kleine Tarik wilde lijken op grote Tarik. Ik herinner mij een uitwedstrijd bij een dorpse club en kleine Tarik kreeg ruzie met zo’n boerenjongen. Na de wedstrijd werd die met een mes opgewacht en die knul heeft nog nooit zo hard gerend. Als blanke Nederlander stond ik als puber er wat lachend bij, want Tarik was mijn teamgenoot.

We hadden ook nog een jongen met de naam Fuat in het team. Die nam elke corner en enige wat die deed was de corner proberen in te draaien zodat hij scoorde.

Ik heb ook nog gespeeld met integere Marokkanen. Gewoon hart op de goede plek, prima volk. Maar heb ook gevoetbald met een paar knakkers die echt niet goed in de kop waren. Ging echt ver soms en dan stonden we erbij.