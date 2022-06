Het West-Romeinse Rijk deed er exact één eeuw over om 'in te storten'.

Zoals in het schitterende boek van Peter Heather ''The Fall of the Roman Empire'' (2005) te lezen is, staken in 376 twee Gotische volkeren, de Tervingi en de Greutungi (alles, met vrouwen, kinderen, en ouderen, bij elkaar iets van 200.000 mensen, dacht ik) de Donau over naar het Romeinse Rijk. Ze kregen daar min of meer toestemming voor (wat door de Romeinen nooit gegeven werd), omdat er gewoon te weinig troepen daar aanwezig waren om ze tegen te houden: die troepen zaten met keizer Valens in het oosten te vechten tegen de Perzen of Parthen of hoe die lieden op dat moment heetten. Later probeerde Valesn die Goten bij Adriananopolis wel weg te vagen, maar werd zelf verslagen, waarna de Goten aan een zwerftocht door Zuid Europa begonnen, culminerend in de plundering van Rome in 410.

Maar goed, zoals bekend trokken in de loop van de 5e eeuw steeds meer Germaanse volkeren de grensrivieren Donau en Rijn over: Hunnen, Franken, Vandalen, Bourgondiërs, Alanen, en nog zo wat.

In 476, exact 100 jaar na de inval van de Goten, werd de laatste officiële West-Romeinse keizer, Romulus Augustulus, afgezet door Odoacer, een Germaanse aanvoerder.

Stel nou eens dat onze ondergang feitelijk is begonnen in 1974 (het jaar dat de wervingscontracten met Turkije en Marokko afliepen en niet meer vernieuwd werden, maar al die gastarbeiders wel werd toegestaan hun gezinnen in te vliegen, waarna de grote ketenmigratie op gang kwam), dan zitten wij bijna op de helft. Tenzij we veel strenger worden mbt arbeidsmigratie uit de zg MOE-landen (bij verlies werk terug naar 'eige' land, niet hier voor rekening van de verzorgingsstaat komen), en de asielinstroom totaal stoppen, gaan we hier ook ten onder. Niet onmiddellijk, maar West-Europa zal in toenemende mate ontwricht worden door derdewereldlanders die in 'shanty towns' aan de randen van de grote steden leven, zich met combinaties van ongeregelde, ongeschoolde, tijdelijke baantjes, bedelen, 'hosselen', en kleine en soms grotere criminaliteit in leven houden. De oorspronkelijke, autochtone bevolking zal zich, voor zover ze zich dat kunnen permitteren, terugtrekken in 'gated communities'.

Bij Parijs zijn die 'shanty towns', in de vorm van tentenkampen, al jaren de praktijk. Af en toe worden ze 'ontruimd', maar dan duiken ze ergens anders wel weer op. Op zeker moment zal men de handdoek wel in de ring gooien, en dan zal de verloedering snel gaan:

"Het tentenkamp in Saint-Denis is er al sinds augustus. Het kamp bestond vooral uit alleenstaande mannen. De meesten komen uit Afghanistan, Soedan, Ethiopië en Somalië. Velen van hen verbleven eerder al in andere kampen in Parijs, die ook ontruimd werden.

Dit kamp en soortgelijke kampen zijn de voorbije jaren al meerdere keren ontruimd. Meestal ontstaat er na een paar dagen al een nieuw kamp, op dezelfde plek of een paar kilometer verder van Parijs.''