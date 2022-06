@De Bijsluiter | 14-06-22 | 14:26 |

"Er wordt veel te intensief geboerd in dit kleine landje, en natuur gaat eraan kapot."

Dat is dus het discussiepunt. Wat de een natuur noemt vindt de ander kunstmatig, en er zijn argumenten genoeg om te vinden dat veel wat als natuur bestempeld is in feite parklandschap is, ontstaan door menselijk ingrijpen en gedoemd te verdwijnen als dat menselijk ingrijpen achterwege blijft. Nepnatuur dus. Midas Dekkers merkte lang geleden reeds op dat je in Nederland door de ingrijpende veranderingen in infrastructuur voor het eerst weer echte natuur zag ontstaan, bijvoorbeeld op die stukjes niemandsland die ingeklemd liggen tussen de opritten, viaducten en afslagen van verkeerspleinen, die stukjes waar door de jaren heen niemand komt, die door niemand worden bijgehouden, laat staan dat er kunstmatig ingegrepen wordt ten voordele van dit of dat plantje of diertje. Da's de echte natuur die gewoon maar doet, of het nou mooi of lelijk gevonden wordt. Maar de meeste 'natuurliefhebbers' vinden dergelijke stukjes natuur maar niks, want die zijn niet mooi, die passen niet in de ideaalbeelden die rondgaan over wat natuur is of liever gezegd wat natuur zou moeten zijn.

Er wordt ook veel te intensief gewoond in Nederland. Er worden veel te intensief wegen aangelegd. Er wordt veel te intensief gevlogen boven Nederland. Er wordt te veel vakantie gevierd in Nederland. Eigenlijk wordt alles te veel gedaan in Nederland. We zijn met te veel.