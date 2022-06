Nadia Bouras en Hassnae Bouazza die zijn vooral bekend van ergens in de marge de hele dag klagen en jammeren over ooooh dat vreselijke institutionele racisme in Nederland. Nadia Bouras en Hassnae Bouazza, die respectievelijk als docente aan de uni Leiden en freelancer voor NRC en Linda tot de bovenlaagbubbels van Nederland behoren, klagen dag in dag uit over hoe vreselijk onderdrukt ze worden. Nadia Bouras en Hassnae Bouazza schrijven stukjes over hoe Kaaghaat een heksenjacht is en over hoe islamofoob extreem rechts is. Nadia Bouras en Hassnae Bouazza doen alsof ze altijd slachtoffer zijn van iets en alsof ze zelf onderdrukt worden omdat ze vrouw en/of Marokkaan zijn die in Nederland niet voor Nederlander worden aangezien en boehoe vreselijk allemaal. Nou, en die Nadia Bouras en Hassnae Bouazza waren dus allebei op een door de Marokkaanse koning gesponsord berbers boekenbal in Rabat. (Bouras is sowieso van de Lange Arm.) En dat mag allemaal hè. Prima. Vrij land. Nederland bedoelen we, niet Marokko. WANT: een pennevrouw van de potteuze persuasie werd actief geweigerd wegens koning Mo van Morokko zegt #NoHomo. En een regimekritische schrijver werd gearresteerd voor de deur van het 'feestje'. Hoe vaak zouden Nadia Bouras en Hassnae Bouazza op het boekenfuifje van de Makhzen-elites hebben verteld hoe vréselijk racistisch en repressief Nederland is? En dat terwijl hun eigen boeken niet eens in het Arabierisch of Berbers of Frans vertaald zijn. Vermoedelijk omdat Bouras het redeneertalent van een rijstwafel heeft, en Hassnae zelfs door haar eigen broer (vzmh) als een talentloze nietsnut werd omschreven. En nu dus ook nog hypocriet. GOH!