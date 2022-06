Aha, het criminelenbestand van reclasseringsambtenaar Kees de Koning heeft weer van zich laten horen! Naar verluidt is een van de crimiclowns van Broederliefde - een gangsterclub voor Donald Duck-lezers, bekend van 'Hamas Hamas joden aan het gas' en trutgevechten met die andere wandelende jonko's - opgepakt na afloop van de FunX Awards. Mensen die FunX niet kennen: dat is een soort NPO-audiobord met alleen maar TROEP speciaal gemaakt voor halfjes en bajesklanten. Het gaat om Melvin 'Mella' Silberie, die twee geluidstechnici in de AFAS Live zou hebben mishandeld. Het nieuws kwam natuurlijk naar buiten via Yvonne Coldeweijer, waarna alle andere media konden doen alsof zij zelf een scoop te pakken hadden. Alle media hebben in ieder geval hetzelfde antwoord gekregen: "Broederliefde heeft zelf vooralsnog niet gereageerd op de aantijgingen. Het management van de groep was niet bereikbaar voor commentaar." Lekker plaatjes verkopen, Keessie! Hoe is het eigenlijk met Lil' Pikkentrekker? Trekt hij nog steeds nog hoofden van vrouwen uit elkaar tussen autodeuren, of wat?