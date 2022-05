De jury had een paar dagen nodig maar the court of public opinion lijkt er al uit: Johnny Depp is minder schuldig dan Amber Heard. Sure, hij zuipt, snuift en blowt te veel - maar dat maakt 'm nog geen vrouwenmepper. De getuigen van Depp waren geloofwaardiger, zijn legal team professioneler en ook zijn emoties kwamen oprechter over dan die van Heard maar hij is dan ook een veel betere acteur dan zij, dus het kan allemaal net zo goed een populariteitswedstrijd van door roem & fans gekleurde vooroordelen zijn. Neemt niet weg dat ook op GSHQ de piratenvlag wappert voor Depp, want die Heard is een gevalletje 'nooit je snikkel in gestoord steken'. We lazen voor onze jury-deliberatie nog een oude repo in Rolling Stone (2018) en zien een menskind dat de brandstof is voor een Hollywoodmachine die hij niet zelf bedient maar waarin hij wel wordt opgebrand door bottom feeders die zijn wereldvreemde kunstenaars-naïviteit misbruiken. Deze negen pagina's vragen moet de jury beantwoorden (alle andere zaakdocumenten hierrr via het dropdown menu 'Select high-profile case', bewijsaudio en -video daarrr), dat doet de jury live vanaf 15u00 Nederlandse tijd. Justice for Johnny Depp?

Depp met Jeff Beck in London, maandagavond

Sheffield on Sunday, Royal Albert Hall on Monday, back in court on Tuesday?

Depp Men Tell No Tales