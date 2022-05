Echt, die Heard is niet goed snik. Ze verzint ter plekke allemaal vage zooi en gaat vervolgens nog eens quotes uit andere films er bij halen ook. Die advocaten zijn ook echt van Wish gekocht ofzoiets. Echt niet normaal hoe ze tekeer zijn gegaan tegen vrienden, kennisen en getuigen van Depp's kant.

Vervolgens is ze op een luisterfragment helemaal leip gegaan omdat Depp het had over een "Jar of dirt", dat volgens haar een pot Cocaïne betrof. Depp + advocaten lagen in een deuk.

En nee, Depp is ook geen "saint". Alcohol, drugs en Politiek opvattingen/opmerkingen maken hem verre van heilig. Maar tot nu toe is er niets anders dan mogelijk dat hij volledig onschuldig is in deze. De bewijzen van Heard's team/advocaten worden bij bosjes weerlegt.