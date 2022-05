En toen waren we plotsklaps verslingerd aan een Amerikaanse court room soap, die vandaag om 15u00 weer live verder gaat. Na OJ in de 90s en Michael Jackson in de 00's is het nu Captain Jack Sparrow tegen die chick uit Aquaman. Maar veel meer nog is het een proces over de geloofwaardigheid van de "believe all women"-kreet, die door Amber Heard werd ingezet tegen haar ex-echtgenoot Johnny Depp om hem omfloerst doch zeer publiekelijk van huiselijk geweld te betichten op het hoogtepunt van de #MeToo-hausse, toen je daarvoor wereldwijd luid applaus, eindeloze complimenten en hard kirrende you go girls voor kon oogsten. Maar nu we een paar jaar doorspoelen tot voorbij de publieke hysterie, blijken intrinsiek emotionele, persoonlijke verhalen van conflict, misbruik en grensoverschrijdend gedrag toch niet altijd zo zwart en wit als het 'mannen slecht, vrouwen slachtoffer'-narratief dat we al jaren krijgen opgelegd.

Want nu is er deze zaak - plotseling de meest publieke #MeToo-kwestie tot op heden, eentje waarin de beide betrokkenen elkaar hebben aangeklaagd en het gevecht direct met elkaar aan gaan in plaats van via eenzijdige beschuldigingen in de gretige media: Johnny Depp v. Amber Heard in een smaadzaak waarin hij 50 miljoen van haar wil en zij 100 miljoen van hem. Maar het is Depps versie die de publieke opinie kantelt.

Zij betichtte hem van vreemdgaan maar nam zelf James Franco mee naar huis (zíjn huis, zelfs). Zij beticht hem van fysiek geweld maar in geluidsopnames is regelmatig te horen hoe ze haar spijt betuigt voor slaan, schoppen en aanverwante aanvallen. Ze beschuldigt hem van drugs- en drankmisbruik maar blijkt zelf ook niet vies van wat genotsmiddelen op z'n tijd. Het meest opvallende: bijna al haar beweringen, verklaringen en aangeleverde bewijzen vertonen gaten, verdraaiingen of botweg leugens. Ze beschuldigt Depp publiekelijk van slecht vaderschap maar haar vrienden maakten misbruik van zijn dochter. Haar gedrag in de rechtbank toont een psychopaat die zich misbruikverhalen van anderen eigen maakt en haar verwijten verpakt in filmcitaten en zelfs letterlijke ervaringen van andere slachtoffers - zoals Rihanna, inclusief de mimiek (zie onder).

Je kan je nauwelijks voorstellen dat iemand zo leugenachtig en manipulatief kan zijn, maar het lijkt er toch meer en meer op dat Amber Heard de Amerikaanse Mark Rutte is.

Fotobewerkingen van twijfelachtige misbruiksporen

Bizarre audio van een verwarde vrouw

Ze lekte (of verkocht) zelf beelden aan TMZ

LIVE: Dag 18