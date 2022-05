De smaadzaak van Johnny Depp tegen Amber Heard maakt van "geloof slachtoffers" ook maar gewoon een mening. Amber Heard schreef eind 2018, op het hoogtepunt van de MeToo-hausse, in de WaPo over het huiselijk geweld dat haar ten deel was gevallen en alle ogen waren ineens gericht op de losse handjes van Johnny Depp. Maar "was gevallen" kantelt inmiddels naar "zou zijn gevallen" nu steeds duidelijker wordt dat La Heard zelf ook geen lieverdje was. Integendeel. In de slepende rechtszaak nam Camille Vasquez namens cliënt Depp een kruisverhoor af bij Amber Heard dat zo op het silver screen geprojecteerd kan worden. Er was ook nog een bijrolletje de Deense opportunist Twan Huys, want er werd een stukje uit RTL Late Night ("A Danish tv show") vertoond waarin Heard een verklaring deed over gedoneerde miljoenen, die gisterenavond een leugen bleek. Da's dus na Stormy Daniels al de tweede keer dat die laffe Limburgse vlaai op de verkeerde Amerikaanse blauwe vrouwenogen vertrouwt (en zijn gelukkig geringe kijkerspubliek een onjuist beeld voorschotelde).

Volgens de Staatsomroep is de zaak vooral erg zielig voor Heard ("In de montages is het opvallend dat vooral Heard als dader in de gewelddadige relatie wordt aangewezen. Waar de hashtag #justiceforjohnnydepp miljarden keren op TikTok is bekeken, telt de hashtag #justiceforamberheard 42 miljoen views. [...] De zaak is hierdoor erg pijnlijk voor Heard. Depp komt er veel beter van af"), maar de reden dat de #justiceforjohnnydepp miljarden keren harder gaat dan #justiceforamberheard is - naar wij denken, met ons ervaren lekenoog - simpelweg omdat de meeste mensen onoprechte fake herkennen wanneer ze het met eigen ogen kunnen zien. En deze zaak is nu met eigen ogen te zien. #MeToo is niet langer per definitie een roep om rechtvaardigheid, het is net zo makkelijk een cynisch wapen en het lijkt er op dat deze zaak dat laatste aan het aantonen is. Heden hierboven deel twee van de cross examination waarin niet alleen Amber Heard, maar ook de luie take "geloof slachtoffers" in het beklaagdenbankje zit. Hup #CamilleVasquez!

Dodelijke deconstructie van maandag

Hier LIEGT Amber Heard dus tegen Huys (en Olcay Gulsen)

Hier de Deense Huys op 19 minuut 30 in de zitting

Nooit medische behandeling gevraagd