@Après toi | 15-05-22 | 14:34: ja, kraukauer, over die dag waar zijn boek over gaat is een film, en zeker 10 andere boeken...kraukauer zelf speelde ook een controversiele rol in die rampdag. Dat andere waar je over he t, iss boek en film over, voiding the gap heet het meen ik, puur horrorscenario idd. Bij de k2 zijn ook van die rampen geweest, is ook veel materiaal over. Bij een sperlde ook een nederlander een rol, wilco van rooijen. Die death zone heeft zijn eigen regels, het is absoluut medogenloos.