Weet u nog, 2009? Na 162 minuten voor het eerst met een 3D-bril de bios uit struikelen, met uw crush meeknikken dat het zo'n goed verhaal was en daarna in de McDonalds ge-friendzoned worden? Het leven in de breedte. Maar goed, Avatar 1 was natuurlijk in feite gewoon Pocahontas op een andere planeet, met iets meer expliciete cultuurkritiek op ONS militaristische roofkapitalisme en iets meer hapklare esoterie van de inheemse verheerlijking. Maar, toegegeven, baanbrekend was het visueel allemaal absoluut wel. En dan rijst de vraag, hoe ziet het er 13 jaar later uit? Nou, zo dus, met onderstaand de vergelijkingen in beeldkwaliteit. Deel 3, 4, en 5 staan ook alvast klaar voor de consoomers!

De visuals: 13 jaar later

Maar was kolonel Miles Quaritch nou based, cringe of geen van beide?