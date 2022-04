Dat zijn zomaar twee gunstige berichten op de vrijdagmiddag. Minister Kuipers kiest, na aandringen van de Tweede Kamer en uiteraard veel te laat, ervoor het goede te doen: vanaf 1 juni verdwijnt het coronatoegangsbewijs uit de 'gereedschapskist' van het kabinet en het wetsvoorstel voor 3G op de werkvloer wordt nu al definitief in de prullenbak gekieperd. Het is daarmee niet gezegd dat ze nooit meer terugkomen (nu al geen zin in wappies in de linktips die over een halfjaar ZIE JE WEL DIT DING WAT WE EIGENLIJK NIET HEBBEN VOORSPELD KOMT VAAG OVEREEN MET EEN VAN DE DUIZEND DINGEN DIE WE HEBBEN UITGEKRAAMD komen roepen in nog net iets dommere bewoordingen, red.), maar de kans is wel erg klein. 3G was immers al vrijwel nutteloos bij de omikron-variant, dus de kans dat het uitsluiten van gevaccineerden een goede oplossing gaat zijn tegen de verspreiding van een eventuele nieuwe variant is volgens de natte viroloog aan onze hand afgerond 0,0%. Dat brengt ons wel meteen op een ander probleem: Nederland is nog steeds niet echt klaar voor zo'n nieuwe variant. Tijd dus, om werkende oplossingen in de gereedschapskist te stoppen, in plaats van de schuld van epidemiologisch falen bij de samenleving te leggen. De zon schijnt, Kuipers. Ga het dak repareren.

PS Sterftecijfers ook weer omlaag