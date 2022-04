We komen graag even informeel bij je op de lijn inzake openstaande vragen van Pieter, Jesse en Laurens. Die vroegen begin april ambtelijk formeel, via Kamervragen dus, naar een overzicht van, en we citeren even een openbare nieuwsbron, elk van de bewindspersonen in de kabinetten Rutte III en Rutte IV of zij gebruik maken van privé-email adressen voor hun werk en van berichtenservices zoals Signal, WhatsApp en Telegram. Dit natuurlijk nadat bleek dat Hugo de Jonge niet betrokken was, maar wel betrokkenheid had, bij privémails en appjes via derdendiensten (iCloud, Whatsapp, zeg maar diverse niet toegestane routes voor vertrouwelijke stukken). Bij de vlotte beantwoording van die vragen zei je toen - we mailen informeel dus we mogen je zeggen - dat je binnen twee weken, dus uiterlijk op 21 april, dat overzicht zou leveren. Nou is het morgen al drie weken geleden dat je zei dat het twee weken ging duren en daarom vragen we ff: komt dat overzicht er aan? Want we verwachten nog parlementaire enquêtes over het coronabeleid, maar ook over het Toeslagenschandaal, en de Gaswinning, misschien nog wel over Jeugdzorg en wie weet wat nog meer allemaal. Dan is het wel belangrijk om te weten wie er allemaal ambtelijke zaken privé mailde of appte, waarmee ze dat deden en vooral: of al die communicatie wel netjes volgens de wet is veiliggesteld voor zowel de WOB als voor parlementaire onderzoekscommissies. Okee dank voor je tijd, groetjes van GeenStijl en nog een fijne Koningsdag hè!