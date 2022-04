Ja, die Julian Assange bestaat dus ook nog. U weet wel, die WikiLeaks-oprichter die al jaren in quarantaine ging in een Ecuadoriaanse ambassade voordat het cool was om in quarantaine te gaan. We kunnen hem wel quarantainekoning kronen, want hij verliet het gebouw jarenlang niet, maar wist wel een vrouw te vinden en een gezin te stichten. De Amerikanen zijn minder onder de indruk, want die zien hem het liefst in het beklaagdenbankje zitten wegens het WOB'en van Amerikaanse staatsgeheimen zonder WOB-verzoek. Aangezien de patriottische yanks een niet malse gevangenisstraf van 175 jaar eisen voor spionage en het publiceren van vertrouwelijke documenten doet de inmiddels 50-jarige Assange er alles aan om uitlevering te voorkomen. Dat ging een paar jaar vrij voorspoedig, maar nu een Britse rechter het Amerikaanse uitleveringsverzoek goedkeurde, komt dat enkeltje Verenigde Staten plots heel dichtbij. Daar kan theoretisch gezien de Britse minister van Binnenlandse Zaken nog wel voor gaan liggen, maar de kans is klein dat die de internationale betrekkingen onder druk wil zetten voor deze pelsluis. Dus geniet nog even van het Britse gevangenisvoer Julian, binnenkort staat er Amerikaans fastfood op het menu.