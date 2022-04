En dan branden wij nu een kaarsje voor het laatste restje geloofwaardigheid van Johnny de Mol. Die roept voortdurend in de media, namelijk in zijn eigen dagelijkse talkshow (al dan niet high fivend met Bilal Wahib), dat hij volstrekt onschuldig is aan het veelvuldig in elkaar meppen van zijn ex Shima Kaes. Maar, omdat advocaat Peter Plasman het erg belangrijk vindt dat deze zaak niet via de media loopt, zat hij gisteravond bij Op1 om de onschuld van zijn cliënt voor the court of public opinion te verdedigen. En, ehm, kijk, het is altijd heel erg lastig om over een situatie te spreken waar je niet zelf bij bent geweest. Het ging Peter Plasman dan ook niet bepaald gemakkelijk af. Wij hebben in ieder geval ons oordeel al klaar: dit was een zuivere 8 Sywert op de schaal van Buitenhof. TKO na de breek.