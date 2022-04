Toegegeven: Herman Finkers heeft wel eens leukere filmpjes gemaakt. Maar bovenstaand filmpje mag er ook best wezen. Wat vooral grappig is, is dat de NAM (bekend van Groningen, nu ook berucht in Twente) volgens Finkers heeft gevraagd om het filmpje van het internet te halen. Maar juist daardoor is nu iedereen naar het filmpje aan het kijken. Dat noemen ze het Barbara Streisand effect. Dat is vernoemd naar zangeres Barbara Streisand, die ooit een video op YouTube zette en daarna wereldberoemd werd of zoiets. Vanavond debat!