Schokkend bericht voor iedereen die de hele dag druk is met werken op internet beweren dat Nederland een dictatuur is. Willem Engel, die zondag werd opgepakt, wordt weer vrijgelaten en ook het idiote socialemediaverbod voor het socialemediafenomeen is van de baan. Engel mag zijn vervolging wegens opruiing nu gewoon in vrijheid afwachten, en dat is niet zo gek want de kans dat er opeens heel veel mensen heel erg gewelddadig op een opruiend coronatweetje van Willem Engel gaan reageren is met de huidige R ongeveer net zo groot als de kans dat Willem Engel opeens normaal gaat doen. En oh ja. Op 13 juni staat er al een zaak wegens het niet opvolgen van politiebevelen op de rol. We twitteren, Willem.