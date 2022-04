Zit je net lekker De Leven te vieren in het Stamcafé, gooit de realiteit nog deze zondagavond roet in het eten, het speelbord omver en knalt het een lelijk schot in eigen doel. Louis, onze Louis, dé bondscoach onder zeventien miljoen bondscoaches, heeft ‘een agressieve vorm van prostaatkanker’ en is al 25 keer bestraals. Dat vertelt ie net zelf bij Tan. Nou lekker dan, het WK in Qatar moet nog beginnen en we staan al op achterstand. Gelukkig mogen we als eerste aantreden op het WK en gelukkig hadden we nog tijd voor een natte lunch met Louis, maar analisten, kenners en nabeschouwers: wordt deze achterstand nog in winst omgebogen of is de kans op uitschakeling te groot?