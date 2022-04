Slecht nieuws voor de bekende investeerders Tommie B. (van Beugelsdijk) en Aaron M. (van Meijers): het bedrijf Edobet, waarvan zij aandelen hadden, is inmiddels opgedoekt. Dat komt omdat het een illegale goksite was waar Dirk Kuyt (die zich cash liet uitbetalen bij een tankstation) en Wesley Sneijder ook wel eens een gokje waagden. Het AD zegt in het AD dat het AD volgens het AD de koopcontracten en banktransacties in handen heeft waaruit de betrokkenheid van Beugelsdijk en Meijers blijkt. "De Spartanen Beugelsdijk en Meijers (allebei ex-ADO, GS) kochten respectievelijk 1 en 2 procent van de aandelen in Edobet. Beugelsdijk sloot in april 2017 een overeenkomst waarin hij afsprak dat het aandeel na afloop van zijn profcarrière wordt geleverd. De betaling zal gaan via het speciale pensioenfonds voor voetballers. Meijers tekende ook in april 2017 en maakte een bedrag van 20.000 euro over voor aandelen. Later maakte hij nog eens 56.000 euro over naar een bankrekening die wordt gekoppeld aan Edobet." En dan denken wij nog een keertje terug aan de onthulling dat er een Nederlandse voetballer werd verdacht van matchfixing vanwege een gele kaart (zie video hieronder). Ook denken wij terug aan Jordy Clasie (zit weer bij de selectie Nederlands Elftal), die vorig jaar twee wedstrijden geschorst is vanwege gokken. "De middenvelder heeft tegenover AZ, de tuchtcommissie van de KNVB en de onafhankelijke commissie van beroep betaald voetbal (CvB) verklaard dat zijn buurjongen degene is die geld heeft ingezet." Dat moet dan wel een hele handige buurjongen zijn, want vandaag onthult het AD dat Clasie 30.000 euro overmaakte aan Edobet. AD-misdaadjourno Yelle Tieleman kondigt voor morgen een uitgebreide longread aan over Edobet, dat zou zijn opgezet door de zoon van de Haagse 'Godfather' Piet S.. Wij gokken op een sappig verhaal.

Kijkt u nog eens goed naar deze gele kaart van Tom Beugelsdijk