Een trainerscursus heeft Wesley S. niet nodig, want Wesley S. weet het allemaal wel. Wat Wesley S. wèl nodig heeft is een advocaat, en niet omdat hij een crimineel slechte analyticus is, die in dramatische analyses alleen wordt overgetoept door partner in crime Dirk K., de slechtste voetbalanalyticus aller tijden, maar omdat hij (en Dirk K.) gegokt zouden hebben via de illegale goksite Edobet - gekoppeld aan de Haagse godfather Piet S. En dat ging niet om misselijke bedragen: Dirk zou soms voor 25.000 euro per dag 1'tjes en 2'tjes aankruisen, terwijl Wesley zichzelf in de schulden zou hebben gegokt. En dat is überhaupt al niet handig, het is nóg minder handig als de goksite onderdeel is van een misdaadsyndicaat: "Daarom zouden hij en zijn familie 'het ziekenhuis ingetrapt moeten worden'." ENFIN, Dirk K. heeft toegegeven op de site te hebben gespeeld, hij kreeg soms CASH UITBETAALD BIJ EEN TANKSTATION en dan weet u het wel qua hoe de hazen lopen. Volgens Wesley S. is het allemaal onzin. "S. is hij later met de schuldeisers in gesprek gaan en is toen gebleken dat hij niets met de schulden te maken had. 'Ze boden wel tien keer hun excuses aan en daarna gingen ze weg. Ik heb nooit meer iets van ze gehoord'."